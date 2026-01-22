Empiezan a organizar cómo será el regreso a clases de los evacuados

El intendente Othar Macharashvili mantuvo un encuentro este jueves con la ministra de Desarrollo Humano de la Provincia, Florencia Papaiani; el secretario de Gobierno, Modernización y Transparencia, Sergio Bohe; el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; el secretario de Ordenamiento Territorial, Carlos Jurich; y el secretario de Vinculación Ciudadana de Chubut, Guillermo Almirón.

Como respuesta integral para descomprimir la situación crítica que viven los habitantes de los barrios Sismográfica, Médanos, El Marquesado y Los Tilos, el intendente coordina las acciones que se llevan adelante desde las distintas dependencias municipales y provinciales y en donde también tienen un lugar de importancia fuerzas de seguridad y federales, así como equipos de investigación.

El secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, indicó que “ya veníamos desde el primer momento conversando, articulando de manera conjunta. Ahora vamos a realizar algunos recorridos por los centros de evacuados y toda la zona. Tenemos muchísimo trabajo por delante, pero me parece que es fundamental que en este caso sigamos relevando los esfuerzos para fortalecer este trabajo asociado que venimos haciendo desde el primer minuto con la ministra”.

Asimismo, expresó que en la reunión se le brindaron a Papaiani detalles de la situación que afecta a los vecinos y se le plantearon algunas inquietudes, al detallar que “la pusimos en contexto de cómo y qué es lo que está sucediendo en la zona frente a una de las peores catástrofes que ha sufrido la ciudad. La verdad es que quedó todo el sector devastado y ahora viene la tarea más importante. En principio, fue salvar la vida de las personas y ahora es contener a todas y cada una de las familias que fueron perjudicadas”.

“El intendente nos pide obviamente datos concretos; que estemos en el territorio como corresponde; que actualicemos todo tipo de relevamiento y, por sobre todas las cosas, que en el corto plazo ya empecemos a tomar decisiones respecto a lo que tiene que ver con el acompañamiento de las familias en lo relativo a alojamiento transitorio. Tenemos próximamente el inicio del ciclo lectivo en la provincia del Chubut, por lo que tenemos que tener todo preparado para que de manera paulatina cada familia pueda ir volviendo a la normalidad”, enfatizó Rivas.

LA VOZ DEL GOBERNADOR

A su turno, la funcionaria provincial expresó que “en estos días, con los anuncios que también hizo el gobernador respecto a las ayudas para alquileres y otros beneficios, se puede ir descomprimiendo un poco la situación que está atravesando la ciudad. Veníamos en conversación, tanto con el intendente como con el secretario de Desarrollo Humano, y hoy ya estamos teniendo un relevamiento un poco más exhaustivo que estuvo a cargo de la Municipalidad. Es cuestión de ir tomando definiciones y ver cómo nosotros los vamos acompañando”, explicó la funcionaria provincial.

Por otro lado, en relación a los nuevos movimientos de suelo en la zona, Papaiani sostuvo que “a futuro pueden suceder otras cuestiones que generen este tipo de situaciones como la de hoy. El intendente cuenta con espacios desde educación, como son las escuelas, e irá tomando esas definiciones”, al tiempo que destacó que “están trabajando y nosotros vamos a sumarnos a ayudar en lo que realmente podamos”.