Recolección de residuos con esquema excepcional y restricciones de acceso

Urbana Higiene Ambiental reorganizó el servicio en los barrios afectados por el desplazamiento del Cerro Hermitte. La recolección se realiza con protocolos especiales, refuerzos en centros de evacuación y suspensión total en Sismográfica por razones de seguridad.

En el marco de la emergencia provocada por el desplazamiento del Cerro Hermitte, el servicio de recolección de residuos en Comodoro Rivadavia funciona bajo un esquema extraordinario. La empresa Urbana Higiene Ambiental informó que las tareas se desarrollan con limitaciones operativas y estrictas medidas de seguridad en los barrios Sismográfica, Marquesado y Médanos, zonas directamente impactadas por el fenómeno geológico.

De acuerdo al comunicado, la prioridad está puesta en los espacios de contención habilitados por el Municipio para las familias evacuadas. En esos puntos, Urbana implementó un plan especial con retiro diario de residuos, que alcanza al Albergue Municipal, el Club Deportivo Ameghino, el Parque Saavedra, el Club Talleres y sectores del barrio Marquesado.

Como parte del refuerzo operativo, se instalaron cuatro bateas en centros de evacuación: una en Marquesado, dos en la cancha del Club Talleres y una en el Club Ameghino. A esto se suma la colocación de iglúes verdes y azules para facilitar la disposición diferenciada de residuos. En contraste, el barrio Sismográfica permanece sin servicio de recolección, ya que el deterioro de las calles impide el ingreso seguro de los equipos.

Desde la empresa aclararon que, para resguardar la integridad del personal, no se utilizan camiones recolectores dentro de los barrios afectados. El trabajo se realiza de manera manual y con camionetas, únicamente en sectores habilitados y bajo la supervisión de organismos intervinientes como Defensa Civil y la Policía de la Provincia del Chubut.

Finalmente, Urbana Higiene Ambiental ratificó su acompañamiento a la comunidad en este contexto crítico y solicitó la colaboración de los vecinos, remarcando que las medidas adoptadas responden a criterios de prevención y seguridad frente a una situación de riesgo aún en evaluación.