La asistencia económica estaría, a más tardar, el lunes

Sampaoli explicó las diferencias que hay en los barrios afectados por la catástrofe provocada por el deslizamiento del cerro.

El viceintendente de Comodoro Rivadavia explicó que se trabaja para llevar información oficial a los vecinos afectados y confirmó que entre el fin de semana y el lunes comenzarían a otorgarse subsidios para alquileres.

En ese contexto, Maximiliano Sampaoli se refirió a la compleja situación que atraviesan los vecinos de Km 3 afectados por el deslizamiento del cerro Hermitte y remarcó que el Municipio busca llevar información clara y asistencia concreta a cada uno de los sectores comprometidos.

En ese sentido, señaló que “estamos tratando de aclarar las cosas con los vecinos de todos los sectores porque existen realidades distintas”. Al respecto, mencionó que “en lugares como Sismográfica, lamentablemente el deslizamiento del suelo afectó muchísimas estructuras”, mientras que en otros sectores, como Médanos y parte del barrio Los Tilos, “hay un riesgo potencial, más allá de que todavía existen viviendas que no han sufrido daños estructurales”.

Asimismo, Sampaoli explicó que el objetivo central es brindar información oficial ante la gran cantidad de rumores que circulan. “Hay muchísimas familias afectadas y muchos comentarios dando vuelta, por eso es fundamental disipar dudas y transmitir datos concretos”, sostuvo. Y agregó: “En un contexto muy difícil, estamos tratando de brindar un mínimo de tranquilidad a vecinos que seguramente están atravesando uno de los peores momentos de sus vidas”.

En cuanto al trabajo técnico, destacó que los equipos de geólogos e ingenieros continúan evaluando la zona. “Nos solicitaron equipamiento complementario que no estaba en Comodoro. Se gestionó el lunes, llegó el martes y desde ayer están trabajando con la tecnología necesaria”, explicó. Según adelantó, los estudios finalizarán este viernes y “para el sábado o, a más tardar, el domingo, tendremos información más concreta sobre la situación en los extremos del deslizamiento, que es donde hoy se concentra el mayor riesgo”.

Por otra parte, el viceintendente confirmó avances en la asistencia económica para las familias damnificadas. “Hoy al mediodía mantuve una reunión con el intendente y el secretario de Economía. A partir de la declaración de emergencia, se están cerrando los instrumentos jurídicos y administrativos necesarios para que los subsidios destinados a sostener un alquiler comiencen a llegar a las familias”, indicó.

En ese marco, estimó que “no más allá del fin de semana, y a más tardar el lunes, deberían comenzar a efectivizarse los acompañamientos económicos”, lo que permitirá a las familias alquilar de manera temporaria una vivienda o departamento mientras reorganizan sus vidas.

Finalmente, Sampaoli reconoció que “en algunos sectores ya está confirmado que las viviendas sufrieron daños estructurales y no habrá posibilidad de retorno”, y aclaró que la emergencia alcanza a cinco zonas: Sismográfica, Los Tilos, El Marquesado, la avenida Mazaredo y Médanos.

“En estos momentos no hay distinción política ni partidaria. Quienes tenemos responsabilidades debemos poner el mayor esfuerzo para dar soluciones a nuestros vecinos en el menor tiempo posible”, concluyó.