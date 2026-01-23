Recomiendan una "remoción progresiva" de las viviendas

El intendente mantuvo una reunión de trabajo con referentes de la Brigada Especial de Rescate de la Policía Federal.

El intendente Othar Macharashvili sostuvo un encuentro con integrantes de la Brigada Especial Federal de Rescate, quienes luego de operar en territorio tras el deslizamiento del cerro Hermitte le presentaron un informe preliminar sobre los daños detectados en las viviendas y las recomendaciones a seguir.

En el lugar estuvieron presentes el subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, y el sublíder del equipo USA Argentina 12, principal Damián Seisdedos, junto a profesionales especializados en ingeniería estructural y arquitectura.

Al respecto, Navarro, indicó que la convocatoria a esta fuerza especial “respondió a la necesidad de contar con una evaluación técnica de riesgo y recomendaciones precisas sobre las restricciones a aplicar en el área afectada”, al agregar que “el informe que realizaron es muy técnico y nos va a permitir seguir trabajando puntualmente en los sectores más críticos, especialmente en la zona baja, donde todavía hay vecinos que no se han retirado, como los barrios Los Tilos y Marquesado”, especificó.

Además, señaló que el Grupo Especial de la Policía Federal permanecerá en la ciudad hasta el sábado por la tarde para continuar con las evaluaciones, destacando la importancia de la articulación con Nación ya que “este trabajo complementa las tareas que se vienen realizando a nivel local y permite que la situación de la catástrofe sea plenamente conocida por los organismos nacionales. El informe ya fue elevado a los ministerios correspondientes y Nación está al tanto de lo que nos está pasando”.

Asimismo, Seisdedos explicó que “lo que le presentamos al intendente fue un resumen del informe escrito sobre la evaluación de daños en la zona más afectada. Realizamos un recorrido junto a un ingeniero estructural y una arquitecta para analizar el estado de las viviendas y definir cómo deberá continuar el proceso en ese sector”.

En ese sentido, remarcó que, de acuerdo a la información geológica relevada, “es imposible que continúe habitando gente en toda esa zona, ya que el deslizamiento va a continuar progresivamente a lo largo del tiempo”.

Sobre las acciones recomendadas, el referente de la Brigada señaló que “debido al tipo de movimiento que está sufriendo el suelo, lo ideal es avanzar con una remoción progresiva de las viviendas, evitando el uso de maquinaria pesada y priorizando el trabajo manual con equipos livianos o portátiles, ya que las vibraciones podrían generar nuevos desplazamientos del terreno. En eventos de esta magnitud es fundamental optimizar los recursos. No se trata de enviar grandes cantidades de personal sin planificación, sino de coordinar relevos, funciones y responsables claros para evitar la saturación de los equipos de seguridad y emergencia”, concluyó el especialista.