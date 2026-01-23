El fin de semana se mantienen los puestos fijos de atención

Los dispositivos constituidos como respuesta a la emergencia geológica estarán operativos en el Club Ameghino y en el Albergue Evita.

En el marco del operativo de emergencia por el deslizamiento del Cerro Hermitte, la Secretaría de Salud municipal ratificó que durante el sábado y domingo continuarán los puestos de atención con horario reducido.

El dispositivo funcionará en el Club Florentino Ameghino de 10 a 18 horas y en el Albergue Municipal Evita de 10 a 14 horas, con rondas de seguimiento.

Fuera de esos horarios, ante cualquier urgencia estará disponible el servicio de emergencias 107.

El esquema de atención en los puntos estratégicos contempla controles clínicos, enfermería para curaciones, control de presión arterial y glucemia, seguimiento de personas con enfermedades crónicas como diabetes, asma, además de otras prácticas; la entrega de medicación, espacio de escucha activa y derivaciones y rondas de seguimiento.

Además, en el Club Ameghino se cuenta con el acompañamiento de una ambulancia del servicio de EMEC, reforzando la capacidad de respuesta ante situaciones de urgencia.

“Desde el primer momento activamos un esquema de atención para acompañar a las familias afectadas. Inicialmente instalamos un dispositivo en el Club Talleres Juniors y, a partir del relevamiento realizado en territorio, se resolvió trasladarlo al Club Ameghino para optimizar la accesibilidad y dar una mejor respuesta, de acuerdo a las necesidades que van surgiendo de los propios vecinos”, explicó el secretario de Salud, Jorge Espíndola.

En ese sentido, remarcó que el abordaje sanitario “se viene sosteniendo de manera continua, con equipos concentrados en objetivos muy concretos: la asistencia sanitaria, la escucha activa, la contención y la derivación inmediata ante situaciones de mayor complejidad”. Espíndola destacó, además, el trabajo articulado con otras áreas municipales como las secretarías de Desarrollo Humano y Familia; de la Mujer, Género y Diversidad; de Control Urbano y Operativo, así como distintas instituciones para fortalecer el acompañamiento a las familias.

Asimismo, el funcionario indicó que “también estamos coordinando los puestos fijos con la Universidad local, a través de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, con estudiantes de Medicina y Enfermería y con Cruz Roja, que realiza rondas permanentes de seguimiento en los dispositivos municipales donde se alojan las personas”.

Respecto al trabajo realizado, señaló que durante las primeras jornadas de atención “se detectaron situaciones de salud que requerían una respuesta rápida, como pacientes con tratamientos oncológicos en curso, personas con patologías crónicas que no contaban con su medicación, dificultades de movilidad, personas con Certificado Único de Discapacidad y diversas demandas de salud mental”, lo que motivó el armado de dispositivos específicos junto al equipo de directores asociados del Hospital Regional.

“El abordaje fue integral y contempló también a las infancias y a los grupos familiares. Se generaron espacios de juego, contención y escucha con profesionales de psicología y psicopedagogía, se trabajó con madres y cuidadores y se reforzaron recomendaciones ante las altas temperaturas que hubo a lo largo de esta semana, promoviendo la hidratación, el descanso y el cuidado frente al sol”, detalló.

El secretario de Salud puso en valor la articulación interinstitucional. “Este trabajo se sostuvo junto a distintas áreas y organismos, como el Ejército Argentino, que colaboró con la entrega de viandas, y el área de Deportes, con la que se articuló para la conformación de una colonia para los chicos. Quiero destacar especialmente el compromiso del personal de Salud municipal, que está dando una respuesta humana, cercana y profesional en un contexto muy complejo”.

RELEVAMIENTO SANITARIO

Según el relevamiento sanitario realizado por los equipos de la Secretaría de Salud, desde la Dirección General de Políticas Públicas Sociosanitarias a través de los trabajadores sociales y trabajadores comunitarios en territorio, se informó que se encuentran albergadas 105 personas en el Club Florentino Ameghino, que conforman alrededor de 40 familias.

En cuanto a la asistencia sanitaria, desde Farmacia municipal se entregaron un total de 184 tratamientos que incluyen medicación para patologías crónicas, tratamientos específicos y provisión de insumos esenciales. Entre ellos, se contabilizaron 55 medicamentos para hipertensión, 22 para diabetes, 17 para hipotiroidismo, 9 tratamientos oftalmológicos, 12 protectores gástricos, 3 para epilepsia, y otros más para patologías respiratorias, dislipemias, etcétera.

Cabe mencionar que se enviaron insumos para enfermería, botiquines, barbijos y guantes, tanto para los equipos de Salud como para el personal del Ejército Argentino que se encuentra trabajando en el lugar.

Respecto a la atención médica, se registraron aproximadamente 30 consultas clínicas, mientras que en el abordaje de salud mental se realizaron más de 70 intervenciones en el espacio de escucha activa en territorio.

También se llevaron adelante alrededor de 350 prácticas de enfermería a la fecha en los diferentes albergues.