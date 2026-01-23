Roña Castro quedó decepcionado con Wanda Nara

“A mí me prometieron que iban a venir a cocinar a mis comedores, tanto Wanda Nara como los jurados. Todavía estoy esperando”.

El enojo no apareció de golpe. Se fue acumulando con horas de grabación, gestos secos y una sensación de desigualdad que, según dijo, nunca se revirtió. Ya afuera del juego, Roña Castro decidió decir lo que había callado mientras las cámaras seguían encendidas y sumó una nueva voz al conflicto que rodea a MasterChef Celebrity.

Lejos de suavizar el tono, Jorge Castro fue directo al referirse al funcionamiento interno del programa. En una entrevista televisiva, apuntó contra el jurado y describió un clima que, para él, estuvo lejos de la camaradería que se vende al aire. “En todo el reality hay favoritismos”, lanzó, antes de detallar un trato que sintió áspero y distante.

En ese relato, el exboxeador marcó diferencias claras entre participantes. Según su experiencia, no todos recibían la misma atención ni el mismo trato. “Una cara de orto; ni una sonrisa, nada. Algunos tienen más favoritismo que otros”, disparó, dejando en evidencia que su malestar no se limitó a una devolución puntual.

El reclamo no se quedó solo en el set. Roña Castro recordó promesas que, aseguró, nunca se cumplieron. “A mí me prometieron que iban a venir a cocinar a mis comedores, tanto Wanda Nara como los jurados. Todavía estoy esperando”, reclamó, al poner sobre la mesa compromisos que, según dijo, quedaron en la nada.

Sobre su salida temprana del certamen, Roña Castro explicó que no fue solo una eliminación. También habló de desgaste y de una decisión personal. “Fui el primer eliminado, pero no quería estar más. Era terrible estar ocho horas”, contó, y recordó jornadas que llegaron a extenderse hasta once horas. “Hay muchos que no tienen nada que hacer; yo tengo muchos compromisos”, agregó.

Al profundizar en el trato recibido, volvió a apuntar contra el jurado. “Hay maltratos”, afirmó, y enlazó su experiencia con antecedentes recientes. “Primero fue con Ventura, después con Mirol”, dijo, al marcar que no se trata de un caso aislado, sino de una dinámica que, según su mirada, se repite con distintos participantes.

La acusación más fuerte llegó cuando Roña Castro puso el foco en Wanda Nara. Sin rodeos, deslizó una sospecha que generó impacto. “Para mí ya está el sobre adentro. Para mí Wanda elige quién se queda y quién se va. Tiene más feeling con Maxi”, lanzó, aunque aclaró que entiende los vínculos previos. Para él, el problema es otro: “tiene que ser igual para todos”.

Finalmente, confirmó que desde la producción le ofrecieron volver a través del repechaje, pero decidió rechazar la propuesta. “Me ofrecieron volver, pero no quise entrar”, cerró. Así, su paso por MasterChef Celebrity quedó marcado por la confrontación y por una denuncia que vuelve a poner al programa bajo la lupa.