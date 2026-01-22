Cuánto gana Santiago del Moro por conducir Gran Hermano

El conductor está listo para regresar a la televisión con la Generación Dorada del ciclo más exitoso de Telefe. Se filtró su sueldo mensual.

La cuenta regresiva para el regreso de Gran Hermano ya comenzó. Con los últimos detalles en marcha para poner a tono la nueva casa de la Generación Dorada, Santiago del Moro se prepara para estar al frente de uno de los programas más visto de la televisión argentina.

La vuelta del reality no será lo más novedoso del 2026 ya que también se prevé el regreso de Susana Giménez que, según trascendió, habría firmado el contrato de sus sueños.

La diva no solo es la cara de Telefe y se pondrá al frente de programas especiales durante el mundial de futbol, sino que conducirá en el segundo semestre un breve ciclo de entrevistas.

Ahora bien, siendo Susana la figura mejor paga del canal, Santiago del Moro no se queda atrás y, según contó Luis Bremer en Intrusos (América) antes de la firma del contrato de la diva, Del Moro era el mejor pago de la televisión cobrando por mes 100.000 dólares.

Gran Hermano: Generación Dorada

Crece la expectativa por el regreso de Gran Hermano: Generación Dorada y el debut en la pantalla de Telefe está cada vez más cerca. Si bien la presentación oficial será el 2 de febrero con bombos y platillos, según informó La Pavada de Diario Crónica, Santiago del Moro se carga sobre sus hombros el “GH: Generación Dorada”, cuyo inicio, en convivencia con “MCC”, será el 23.

Los antecedentes: su último reality, que ganó Tato Algorta, comenzó con 17.5 de promedio y terminó en 19.8. Durante esos meses tuvo una audiencia inestable, y bajó su promedio a 13. El que viene, con cambios en la casa.

Sobre la nueva casa, Del Moro se encargó de, en las últimas semanas, compartir imágenes de las modificaciones que ha sufrido el hogar que recibirá a los nuevos hermanitos.

La decisión de eliminar la pileta tradicional y apostar por una “playa de arena”representa una ruptura con la estructura que caracterizó a todas las ediciones anteriores del reality. Según los detalles filtrados por el propio Del Moro y el equipo de producción, la nueva casa contará con una pileta climatizada y un jacuzzi, además de la playa artificial. El objetivo declarado es ofrecer a los participantes un entorno renovado, más lúdico y visualmente impactante, alineado con la idea de que cada edición debe proponer una experiencia diferente.