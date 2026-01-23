Se separaron Facundo Arana y María Susini tras casi 20 años juntos

El actor y la modelo, que tienen tres hijos en común, le pusieron punto final a su relación y se conocieron los detalles.

Facundo Arana y María Susini se separaron tras casi 20 años juntos y tres hijos en común. Pepe Ochoa dio la noticia en LAM (América TV) y aseguró que "se terminó el amor".

En el programa conducido por Ángel de Brito hicieron un enigmático con la ruptura y contaron que no fue una infidelidad lo que terminó con el matrimonio.

"Él es actor y ella es modelo, tienen hijos en común", expresó el conductor para aportar algunos datos.

Pepe Ochoa, por su parte, agregó: "Están super juntos, se los ve cerca hoy en día. Se separaron bien. Llegaron a un acuerdo, una conciliación".

"Me llegó la data hace un tiempo y la terminé de chequear la semana pasada porque a ella se la empezó a ver muy sola y lo que compartían juntos, lo dejaron de hacer", detalló.

"Ella se lo empezó a contar a su cículo. Dijo: 'Me separé, se terminó el amor'. Se le terminó más a ella... Él estaba para seguir", aseguró.

Finalmente, el suricato reveló que los separados eran Facundo Arana y María Susini: "Ellos se quieren mucho e intentaron seguir adelante, pero ya no están juntos como pareja. Ahora se muestran en Mar del Plata porque no hay ningún problema, se terminó el amor".