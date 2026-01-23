Chocaron dos patrulleros y uno volcó en zona céntrica

Dos móviles policiales que protagonizaban la persecución de una moto en Caleta Olivia chocaron en una esquina céntrica y uno de ellos terminó volcando.

El accidente se registró en horas de la madrugada de este viernes en cruce de las calles Brown y 9 de Julio y al menos cuatro efectivos policiales que ocupaban las camionetas de diferentes reparticiones acusaron lesiones leves, siendo asistidos en la guardia del Hospital Zonal.

De acuerdo a los datos suministrados a El Patagónico por voceros de la Dirección Regional Norte de la Policía de Santa Cruz, el accidente fue consecuencia de la persecución por parte de un patrullero de la Comisaría Cuarta de una moto que se desplazaba en actitud sospechosa por barrios de la zona noroeste.

El conductor del motovehículo, que iba con acompañante, hizo caso omiso a la orden de detenerse y emprendió la fuga, dirigiéndose hacia el radio céntrico.

Tras darse el alerta por equipos de radio, una comisión de efectivos del Comando de Patrullas que realizaba una recorrida de prevención a bordo de otro móvil se sumó a la persecución, cruzándose y chocando con el de la Comisaría Cuarta en la mencionada esquina.

El del Comando perdió estabilidad y volcó, quedando en posición invertida y ambos móviles acusaron daños considerables.

Los ocupantes fueron auxiliados por otros policías y personal de emergencias médicas que llegó en contados minutos, en tanto que la moto despareció de la zona.