Buscan más restos del cuerpo descuartizado

Este jueves se reanudó la búsqueda de más restos humanos descuartizados en una amplia zona descampada de Caleta Olivia, tras el hallazgo, el miércoles, de manos, pies y una cabeza.

El misterioso y tenebroso suceso que conmociona a la comunidad de Caleta Olivia podría estar vinculado a un crimen de características mafiosas que no tiene antecedentes en esta región, en tanto que por ahora no se puede establecer si los restos pertenecen a un hombre o a una mujer, ya que estaban en avanzado estado de descomposición.

Vale recordar que el primer hallazgo fue el de una mano divisada por un aerobista a media mañana del miércoles en un sendero cercano al barrio 13 de Diciembre, zona norte del ejido urbano, el cual alertó a la policía. Ello motivó que la justicia ordenara un rastrillaje y en horas de la tarde, en una amplia zona del descampado, la policía encontró la otra mano, los dos pies y la cabeza.

Este jueves se amplió el operativo de búsqueda por un perímetro de algo más de dos kilómetros de extensión y uno de ancho, entre zonas elevadas y planas, con la intervención de decenas de integrantes de fuerzas de seguridad, incluyendo bomberos, personal con perros adiestrados que arribaron desde Río Gallegos e integrantes de Protección Civil.

El área se encuentra entre los barrios 13 de Diciembre y Bicentenario, donde hay varios caminos de tierra y senderos que se trazaron hace muchos años por la activad petrolera y rural. Los integrantes de la búsqueda fueron “peinando” la zona cubierta de vegetación achaparrada, pero también inspeccionaban numerosos montículos de residuos urbanos que mucha gente suele dejar en ese y otros descampados.

La tarea comenzó prácticamente con la salida del sol y se hizo un impasse a mediodía, sin resultados positivos, pero se reanudó alrededor de las 14:30, previéndose que continuaría hasta avanzada la tarde, estimándose que alrededor de las 20 se dará a conocer un informe de prensa para reportar novedades.

Quienes siguen con preocupación esta búsqueda son los familiares de Mario García, el vecino del barrio 2 de Abril de esta ciudad, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 8 de diciembre.

No obstante, por ahora no hay indicios de que los restos sean de él ya que los mismos deben ser sometidos a un análisis genético y su estudio demandará varios días.

Fotos: El Patagónico y drone de Canal 2