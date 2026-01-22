Niños de comedores comunitarios disfrutaron de una actividad náutica

Alrededor de 70 niños y niñas que asisten a comedores comunitarios de los barrios Esperanza y Rotary 23 de Caleta Olivia pudieron disfrutar del uso de tablas SUP en aguas de la costanera.

La actividad náutica se realizó entre las 14:00 y las 17:00 de este jueves y fue la primera vez que los integrantes del menudo contingente pudieron subirse a este tipo de tablas náuticas que son más grandes y anchas que las de surf, dado que están diseñadas para poder remar de pie o sentados y técnicamente se denominan Stand Up Paddle (SUP).

La iniciativa surgió a instancias de un acuerdo logrado entre la novel entidad Caleta SUP y la supervisión de Relaciones Institucionales del municipio que depende de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, a cargo de Andrea Bayón.

Los chicos concurren habitualmente a los comedores de la Agrupación La Periferia y de la Fundación Lemuel y gran parte concurrió acompañada por sus padres y otros familiares.

Las prácticas seguras se realizaron en inmediaciones de una zona de aguas poco profundas, contándose con la colaboración de instructores de Caleta SUP, cuya principal referente es Andrea Agüero.

Por su parte, el supervisor de Relaciones Institucionales, Luis Vivar, dijo que era “reconfortante” presenciar la alegría que transmitían los chicos y chicas por la inolvidable experiencia protagonizada.

Asimismo, transmitió su agradecimiento a la empresa Transporte Urbano que puso a disposición un colectivo para trasladarlos junto a sus familiares, recibiéndose además donaciones de firmas comerciales que proveyeron agua potable (Leven) y crema protectora de rayos solares (Caltex).

El funcionario anticipó que esta propuesta articulada motiva a organizar otras actividades recreativas para lo que resta de la temporada estival, no solo en la costanera sino también en los barrios periféricos.