Restringen provisión de agua a camiones cisternas particulares

Choferes de camiones cisternas particulares de Caleta Olivia expresaron su malestar porque Servicios Públicos Sociedad del Estado no se les habilita el cargadero de agua potable.

Este jueves fue el cuarto día consecutivo de concentración en la boca de expendio ubicada en el barrio Bicentenario (foto) a la espera que el nuevo gerente distrital de la empresa provincial, Gustavo Fernández ordenara la apertura de la válvula del cargadero, pero todo fue en vano.

En informal diálogo con El Patagónico, dijeron que Fernández ni siquiera les atiende los llamados telefónicos y ninguna otra autoridad de la gerencia les brinda explicaciones.

Precisaron que vienen afrontando este problema desde hace varias semanas y ello repercute en el abastecimiento de clínicas, empresas pesqueras y domicilios particulares, lo cual obviamente les genera un serio perjuicio económico.