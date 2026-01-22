Intentó robar una waflera y lo retuvieron los empleados

Ocurrió en un comercio ubicado en Rivadavia y Malvinas. El sospechoso fue aprehendido por personal de la Comisaría Segunda.

Personal policial de la Comisaría Seccional Segunda detuvo este jueves, alrededor de las 16:37 horas, a un sospechoso de robo en un local comercial ubicado en avenida Rivadavia e Islas Malvinas. Fue a partir de un llamado telefónico que alertó sobre un presunto intento de robo.

Según informaron fuentes policiales, empleados del comercio habían retenido a un hombre que intentaba retirarse del lugar llevándose una waflera marca Sprint, valuada en 58.000 pesos, la cual se encontraba oculta entre sus prendas de vestir y sin haber sido abonada.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la aprehensión de Leonardo Ignacio V., de 52 años, quien fue trasladado a la dependencia policial.

El hecho fue puesto en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, que dispuso que el detenido permaneciera alojado hasta la realización de la audiencia de control de detención.