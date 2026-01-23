Hallan en la Costanera una camioneta robada en Buenos Aires

La Volkswagen Amarok V6 no tenía patentes y presentaba numeración adulterada. Fue secuestrada por la Policía Judicial.

Personal de la División Sustracción de Automotores de la Policía del Chubut secuestró una camioneta con pedido de secuestro vigente por robo, durante un procedimiento realizado en Comodoro Rivadavia.

El hecho ocurrió este viernes, cuando efectivos que realizaban tareas de campo observaron una Volkswagen Amarok V6 estacionada sin ocupantes en la Costanera y calle San Martín. El rodado no contaba con chapas patente colocadas, lo que motivó una inspección más detallada.

Al verificar la numeración de los cristales, los agentes constataron signos de adulteración, por lo que procedieron a controlar el número de chasis. A partir de esa verificación, se confirmó que el vehículo tenía estado registral de robado y se encontraba radicado en la provincia de Buenos Aires.

Ante esta situación, se dispuso el secuestro del automotor por infracción al artículo 289, inciso 3° del Código Penal Argentino, quedando a disposición de la Justicia.