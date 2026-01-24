Natalia Oreiro sería la tercera en discordia entre Arana y Susini

Tras 19 años juntos, hay rumores que apuntan a una estrella como posible motivo de la separación entre la modelo y el actor.

Tras la sorpresiva confirmación de la ruptura entre Facundo Arana y María Susini, comenzaron a circular versiones que, poco a poco, fueron tomando fuerza en los medios de espectáculos. La relación, que se mantuvo durante 19 años, se habría desgastado con el tiempo, según sostienen quienes conocen de cerca a la pareja, pero ahora una nueva teoría puso el foco en una tercera persona, un detalle que podría cambiar la interpretación de los motivos de la separación.

Según el equipo de Puro Show (El Trece), el detonante de la especulación no fueron filtraciones oficiales ni declaraciones de los protagonistas, sino pequeñas señales detectadas en redes sociales, que despertaron todo tipo de comentarios y análisis.

Fernanda Iglesias fue la primera en dar su opinión: "Para mí, están separados hace mucho tiempo", afirmó con seguridad. Sin dudar, agregó: "Para mí, hay una tercera. Los hombres no pueden estar solos, y esto que dijo de 'tengo un quilombo grave en casa...' ¿qué va a ser?". La periodista dejó entrever que la separación podría no ser únicamente por desgaste, sino por un factor externo que involucraría a otra mujer.

La discusión continuó con Pochi, de Gossipeame, quien señaló lo que consideran una señal inequívoca: "Él se tuvo que haber mandado una fuerte por los emojis, fueguitos...", sugiriendo que la reacción de Arana habría estado motivada por un intento de reconquista o por un mensaje indirecto hacia Susini, algo que encendió aún más las especulaciones.

Pero el debate no terminó allí. Iglesias retomó la teoría y se animó a vincular el tema con una figura conocida: Natalia Oreiro.

"¿Cuándo hicieron la novela juntos Facundo Arana y Natalia Oreiro, que viajaron al Mundial? Había rumores de que ellos habían tenido un affaire. No idealicemos a los actores porque son lindos y buenos. Cuando hay piel, hay piel", lanzó la periodista, generando un revuelo inmediato en la audiencia.

Matías Vázquez sumó su comentario, reforzando la versión y aportando detalles anecdóticos: "Cuando él vino acá posicionó a Oreiro como uno de los mejores besos que había dado".