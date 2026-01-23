El prófugo más buscado de Chubut cayó en La Pampa

Tiene 28 años, es oriundo de Puerto Madryn y se lo buscaba por robo, hurto y abuso.

Un hombre de 28 años, oriundo de Puerto Madryn, que se encontraba prófugo de la Justicia chubutense, fue detenido esta semana en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.

El sujeto, sobre quien pesaban cinco pedidos de captura vigentes, fue detectado durante un operativo de control urbano preventivo. El arresto se produjo el pasado miércoles cerca de las 10:15 horas, cuando efectivos de la Seccional Segunda de la policía pampeana realizaban tareas de identificación de personas en la intersección de las calles Stieben y Piedras.

Al verificar los datos del individuo en el sistema informático, los uniformados se encontraron con un extenso historial de requerimientos judiciales activos.

De acuerdo con la información oficial suministrada por las fuerzas de seguridad, el madrynense era buscado intensamente por diversos delitos cometidos en Chubut: tres pedidos de captura por causas de robo; un pedido por hurto; un pedido por una causa de abuso; y un trámite de extradición.

Inmediatamente después de confirmar su identidad y la vigencia de las órdenes, el personal policial procedió a su detención. El hombre fue trasladado a una dependencia policial en la capital pampeana, donde permanece alojado a disposición de la Justicia.

Actualmente, las autoridades de ambas provincias trabajan en las actuaciones correspondientes para definir los plazos de su extradición y traslado a Chubut, donde deberá responder ante los tribunales que lo requieren, a más de 700 kilómetros de donde finalmente fue hallado.