"Viuda negra" descubierta por una huella

La mujer de 24 años fue detenida tras un allanamiento en Villa Urquiza, Ciudad de Buenos Aires. Le secuestraron sedantes, tres celulares, una cámara y ropa robada.

Una mujer de 24 años fue detenida en el barrio porteño de Villa Urquiza tras un allanamiento realizado por la Policía de la Ciudad en el marco de una investigación por robo bajo la modalidad de “viuda negra”. Un pequeño detalle la delató.

El procedimiento se llevó a cabo en un departamento ubicado sobre la calle Valdenegro al 3400, donde la imputada fue detenida por efectivos de la División Investigaciones Comunales 11. En el lugar, se le secuestraron dos frascos de sedantes, tres celulares, una cámara y tres remeras.

La investigación se inició a partir de un hecho ocurrido el 1 de junio de 2025 en el barrio porteño de Agronomía, cuando un hombre llevó a su casa a una joven que había conocido a través de una aplicación de citas. Videos grabados por las cámaras ubicadas en el interior del edificio muestran a ambos ingresando al domicilio, situado en la calle Nogoyá al 2400.

Durante el encuentro, luego de compartir una serie de bebidas alcohólicas, el hombre perdió el conocimiento y, al despertar, constató que la mujer le había robado diversas pertenencias y se había fugado del lugar. Tras la denuncia, un detalle clave la delató y permitió el esclarecimiento del caso.

A través del análisis de los rastros levantados en el lugar de los hechos, personal de la Superintendencia de Policía Científica detectó la presencia de una huella dactilar que permitió avanzar en la identificación de la imputada.

Mediante un minucioso trabajo, la huella de la viuda negra fue levantada de las copas de vidrio utilizadas la noche del robo, así como también de un vaso y de dos latas de energizantes.

A su vez, a partir del análisis de cámaras de seguridad, los investigadores lograron identificar físicamente a la mujer involucrada, quien habría ingresado al domicilio junto a otros hombres para cometer el robo.

Tras esto, se comprobó que los perfiles en redes sociales denunciados por la víctima coincidían con las imágenes registradas en los videos.

Todos los datos fueron entregados a personal encargado del manejo del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Digitales (AFIS), dependiente de la División Identificaciones Papiloscópicas, cuyos resultados arrojaron la identidad de la delincuente a través del cruzamiento de datos con el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad.

El paso siguiente fue la identificación del domicilio donde residía, ya que se determinó que, con el fin de evadir a la policía, la mujer se mudaba con frecuencia. Meses después, gracias a una ardua investigación, se comprobó que la sospechosa estaba viviendo en el barrio de Villa Urquiza, donde finalmente fue hallada y detenida.