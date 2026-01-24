El procedimiento se realizó en una estación de servicio ubicada en las rutas provinciales 1 y 30. Dos hombres fueron demorados.

Secuestran arma de fuego y municiones durante un control en zona norte

Personal policial de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia secuestró un arma de fuego y una importante cantidad de municiones durante un control preventivo realizado este viernes, alrededor de las 13:20 horas, en la estación de servicio Petro Chubut, ubicada en el cruce de las rutas provinciales 30 y 1.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos observaron un vehículo Ford EcoSport con dos ocupantes y, al aproximarse, advirtieron que el acompañante realizaba movimientos sospechosos en el sector izquierdo de su cuerpo. Ante esta situación, se tomó la decisión de identificar a ambos sujetos.

Durante la intervención, los uniformados detectaron a simple vista un arma de fuego tipo carabina ubicada entre los dos ocupantes, al alcance de ambos. De inmediato se solicitó colaboración policial y se adoptaron las medidas de seguridad correspondientes.

Al requerir la documentación del arma, los individuos manifestaron no poseerla. En presencia de testigos, se procedió al secuestro de un rifle semiautomático calibre .22, un cargador con tres cartuchos del mismo calibre y una caja plástica que contenía 85 municiones.

Los hombres, identificados como Carlos G. y Andrés Osvaldo C., quedaron alojados en una dependencia policial y permanecerían detenidos hasta la realización de la audiencia de control de detención.