En Sismográfica suben de a una familia en camionetas de Defensa Civil

Este sábado, desde horas tempranas, el personal de Defensa Civil que depende de la Secretaría de Control Urbano y Operativo continuó con el operativo de traslado de pertenencias de los damnificados por el derrumbe del Cerro Hermitte. Dicha intervención se lleva adelante con rapidez, pero con mucha cautela para evitar víctimas durante el proceso de evacuación de bienes.

Las acciones para mantener el orden y la seguridad cuentan con el apoyo del Ejército, Bomberos Voluntarios y Policía del Chubut, cuyo personal restringe el acceso para evitar riesgos innecesarios. Se trata de una de las zonas más afectadas por los movimientos de terreno, y los rescatistas ingresan por uno de los laterales de El Marquesado para llegar a las viviendas y recuperar la mayor cantidad de pertenencias.

El director general de Defensa Civil, Sebastián Barrionuevo, explicó que “estamos colaborando en la extracción de todos los objetos de valor de los vecinos de la zona alta este de Sismográfica, área conocida como cerro Tres Botellas porque es la calle principal que atraviesa toda la zona”.

“Lo importante es que los vecinos puedan recuperar la mayor cantidad posible de bienes porque realmente no sabemos cómo avanzará la situación”, resaltó el funcionario, al tiempo que puntualizó que “estamos trabajando en esta zona alta, acompañados de las camionetas de Protección Ciudadana, mientras que la Policía hace el cordón perimetral para mantener la seguridad de la zona para que no ingresen personas ajenas al lugar”.

Para cumplir con el procedimiento de manera más ordenada, explicó que se lleva una familia por vehículo. “Vamos a la casa, cargamos todo lo que se pueda y luego volvemos a subir con otra familia. En este momento somos nueve personas con toda la flota vehicular que tenemos. Son cuatro vehículos más otros dos de Protección Ciudadana, que nos parece un número acorde de seguridad. No queremos afectar la zona con mayores movimientos; queremos que sea controlado en el caso de que tengamos que evacuar”.

“QUEREMOS EVITAR QUE HAYA VICTIMAS”

El director de Defensa Civil valoró la entereza que tienen los damnificados en esta grave situación, al expresar que “estamos muy agradecidos por la paciencia de los vecinos. Entendemos que tienen una necesidad; que quieren llegar a recuperar todo, y en algunos casos quieren directamente romper la estructura de la vivienda para poder sacar, por ejemplo, marcos de puertas o ventanas. Pero no estamos trabajando de esa forma porque justamente eso debilitaría aún más la estructura de la vivienda y también retrasaría mucho más los trabajos”.

Asimismo, Barrionuevo manifestó que hay mucha gente esperando, pero se presta mucha atención al estado de los caminos y a las indicaciones que brindan los equipos de Geología de la Universidad. “Por ejemplo, nos indican qué camino está más asentado y es por donde ingresamos porque hay más seguridad. Por ahora preferimos que el operativo sea controlado, administrado y regulado, debido a que nuestra prioridad es evitar que haya víctimas”, enfatizó.