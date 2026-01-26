Othar le aceptó la renuncia a Carlos Jurich

“En el día de la fecha he aceptado la renuncia del Dr. Carlos Jurich, quien se desempeñó como secretario de Ordenamiento Territorial del Municipio. Agradezco los servicios prestados y el compromiso demostrado durante el tiempo en que ejerció sus funciones”, informó este lunes –a través de sus redes- el intendente de Comodoro, Othar Macharashvili.

El abogado que deja el gobierno local se ocupó durante su gestión de efectuar un minucioso relevamiento en barrios que presentaban ciertas irregularidades en cuanto a la propiedad de los lotes, como Sismográfica.

De hecho, Jurich fue uno de los secretarios que recibió reproches de los vecinos afectados por el deslizamiento del Cerro Hermitte. Y las respuestas que dio no solo no dejaron conformes a los residentes, si no que hasta provocaron situaciones polémicas por algunas expresiones desafortunadas que salieron de su boca.