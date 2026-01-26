El Patagonico
Othar le aceptó la renuncia a Carlos Jurich

El ahora exfuncionario se desempeñaba al frente de la Secretaría de Ordenamiento Territorial.

“En el día de la fecha he aceptado la renuncia del Dr. Carlos Jurich, quien se desempeñó como secretario de Ordenamiento Territorial del Municipio. Agradezco los servicios prestados y el compromiso demostrado durante el tiempo en que ejerció sus funciones”, informó este lunes –a través de sus redes- el intendente de Comodoro, Othar Macharashvili.

El abogado que deja el gobierno local se ocupó durante su gestión de efectuar un minucioso relevamiento en barrios que presentaban ciertas irregularidades en cuanto a la propiedad de los lotes, como Sismográfica.

De hecho, Jurich fue uno de los secretarios que recibió reproches de los vecinos afectados por el deslizamiento del Cerro Hermitte. Y las respuestas que dio no solo no dejaron conformes a los residentes, si no que hasta provocaron situaciones polémicas por algunas expresiones desafortunadas que salieron de su boca.

