La 4ª etapa del Campeonato Chubutense se desarrolló este domingo en Caleta Córdova y fue organizada por el Club Acuarium.

Guillermo Vargas y Andrea Pariente vencieron en la 4ª fecha del triatlón

El domingo tuvo lugar la 4ª fecha del Campeonato Chubutense de Triatlón temporada 2025-2026, en Caleta Córdova, organizada por el Club Triatlón Acuarium.

Cabe recordar que la primera fecha fue en la ciudad de Puerto Madryn, la segunda se corrió en Trelew, luego en Rada Tilly y el fin de semana fue el turno de la cuarta fecha del calendario temporada 2025-2026.

Guillermo Vargas y Andrea Pariente fueron los ganadores de la competencia que tuvo el aval de la Federación Chubutense de Pruebas Combinadas, y contó con el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes.

En esta oportunidad, se contó con la presencia de triatletas de Puerto Madryn, Trelew, Caleta Olivia, sumados a los deportistas locales.

En cuanto a las distancias de cada disciplina, la etapa de natación tuvo un recorrido de 1.000 metros. Mientras que, fueron 30 kilómetros en bicicleta y en pedestrismo fueron 7,5K. También se competió en distancia sprint, promocional y postas.

La 5ª fecha está prevista que se desarrolle en Puerto Madryn, posteriormente en Esquel (6ta) y finalizando el campeonato en Trelew (7ma).

……………..

CLASIFICACION

HIBRIDO MASCULINO

Guillermo Vargas 1:36:58 (226)

Aldo Ferreyra 1:37:36 (203)

Javier Mesa 1:43:04 (281)

Lucas Daniel Rojas 1:49:38 (252)

Fernando Azcaray 1:49:38 (249)

Diego Guevara 1:53:55 (248)

Nicolás Mansutti Uremovich 1:53:57 (290)

Jorge Dorazio 1:54:54(201)

Aldo Javier Aranda 1:55:24 (294)

Eduardo Morales 1:56:16 (288)

HIBRIDO FEMENINO

Andrea Pariente 1:50:18 (287)

Antonella Bañados 2:04:34 (297)

Noelia Sosa 2:11:30 (296)

SPRINT

MASCULINO

Joaquín Manuel García Guiñazú 1:04:56 (106)

Martín Utrera 1:22:26 (105)

Juan Narváez 1:25:02 (104)

Juan Pablo Legato 1:25:52 (120)

Alejandro Márquez 1:37:58 (118)

Gabriel Aldeco 1:41:05 (107)

SPRINT FEMENINO

Mariana Minor 1:24:05 (110)

Laura Décima 1:38:12 (112)

Silvina Mariel Quinteros 1:29:04 (125)

PROMOCIONAL

MASCULINA

Martín Villegas 00:40:50 (34)

Orlando Hernández 00:41:18 (35)

Luis Martelli 00:41:31 (42)

Nicolás Chinelli 00:42:23 (43)

Ezequiel Quintulén 00:42:35 (71)

Silvio Alejandro Rubio 00:50:09 (37)

FEMENINA

Melisa Mariel Reynoso 00:51:16 (44)

Macarena Flaquier 00:58:26 (31)

POSTAS

FEMENINA

Carolina Pedernera-Cecilia Beatriz Rojas-Mariana Vanesa Toledo 02:15:06 (158)

Belén Ramos-Andrea Villegas-Natalia Gómez 02:17:33 (156)

Silvia Acosta-Analía Alives-Angelina Serón 02:23:06 (155)

MASCULINA

Omar Méndez- Facundo Soto 01:42:11 (154)

Aníbal Ricartez-Leandro Melo-Alan Luque 02:06:33 (157)

POSTA MIXTA

Carolina Michiardi- Santiago Ibarra 01:59:00 (159)

HIBRIDO MASCULINO POR CATEGORIA

CATEGORIA B – 1997 al 2001 (25 a 29)

Guillermo Vargas 1:36:58 (226)

CATEGORIA C – 1992 al 1996 (30 a 34)

Diego Guevara 1:53:55 (248)

CATEGORIA D – 1987 a 1991 (35 a 39)

Javier Mesa 1:43:04 (281)

Nicolás Mansutti Uremovich 1:53:57 (290)

CATEGORIA E – 1982 al 1986 (40 a 44)

Aldo Ferreyra 1:37:36 (203)

Fernando Azcaray 1:49:38 (249)

Aldo Javier Aranda 1:55:24 (294)

Raúl Ansín 1:57:18 (298)

Alberto Humphreys 2:08:04 (293)

CATEGORIA F – 1977 al 1981 (45 a 49)

Lucas Daniel Rojas 1:49:38 (252)

Jorge Dorazio 1:54:54(201)

CATEGORIA H – 1967 al 1971 (55 a 59)

Eduardo Morales 1:56:16 (288)

Roberto Carlos Guevara 2:03:32 (200)

CATEGORIA I – 1962 al 1966 (60 a 64)

Maciel Marcelo 1:58:46 (282)

HIBRIDO FEMENINO POR CATEGORIA

CATEGORIA B – 1997 al 2001 (25 a 29)

Antonella Bañados 2:04:34 (297)

CATEGORIA D – 1987 a 1991 (35 a 39)