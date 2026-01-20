Peralta seguirá fortaleciendo su gestión junto a RIL

Se trata de la Red de Innovación Local (RIL), , una iniciativa que reúne a intendentas de todo el país con el objetivo de hacer sus gestiones más eficientes y planificadas.

La intendenta Mariel Peralta destacó la importancia de integrar una red federal que promueve la toma de decisiones basada en datos, la planificación estratégica y el fortalecimiento de capacidades locales. “Ser parte de este programa significa aprender, compartir experiencias y contar con herramientas concretas para transformar nuestras ciudades”, señaló.

El programa se enmarca en la línea Ciudades Eficientes de RIL y apunta a dejar capacidad instalada en los gobiernos locales, promoviendo políticas públicas más ordenadas, medibles y con impacto verificable.

En el área de Turismo y Desarrollo Económico Local, por ejemplo, el trabajo con RIL permitió ordenar y sistematizar información estratégica, definiendo como línea de trabajo para 2026 la elaboración del Mapa del Empleo Turístico de Rada Tilly, una herramienta clave para fortalecer el empleo local y la planificación del sector.

El secretario Jorge Mérida destacó que este proceso dejó capacidad técnica instalada en los equipos municipales y consolidó una gestión más integrada. “Reconocemos al turismo como punto de partida para impulsar políticas públicas con impacto sostenible en la ciudad”, sostuvo.

Por su parte, desde la Secretaría de Desarrollo Social y Salud se avanzó en gobernanza de datos mediante la incorporación del Tablero de Gestión Social, lo que permitió ordenar proyectos y prestaciones, y realizar un diagnóstico integral para el diseño del Mapa de Cuidados de la Primera Infancia, que comenzará a implementarse en los próximos meses.

En este contexto, la secretaria de Desarrollo Social y Salud, Laura Bersais, señaló que el trabajo permitió “dar mayor visibilidad y orden a acciones que ya se realizan y que tienen un impacto directo en la comunidad”.