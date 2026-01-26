Torres inauguró el ciclo lectivo 2026 de Período Especial

Durante el acto en Atilio Viglione, el gobernador ratificó el objetivo de equipar y conectar todas las escuelas rurales.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, encabezó este lunes el inicio del ciclo lectivo 2026 para establecimientos educativos de período especial. En un acto desarrollado en la Escuela N° 97 de Aldea Atilio Viglione, ubicada a pocos kilómetros de Río Pico, el mandatario puso en valor el legado de los pioneros que “vinieron a hacer patria en estos lugares que durante mucho tiempo estuvieron relegados” y precisó que “nuestra finalidad es que cada pueblo de esta provincia tenga acceso a las mismas herramientas que hay en las ciudades más grandes”.

“Es prioridad que este año tengamos conectadas y equipadas a la totalidad de las escuelas rurales de la provincia y que los estudiantes tengan acceso a esa información que les va a permitir tener algo que es fundamental como es el espíritu crítico”, expresó el titular del Ejecutivo en un mensaje que pronunció ante directivos, docentes, alumnos y familias de la comunidad educativa.

Consideró asimismo que “la escuela construye ciudadanía y forma mejores personas, más allá de la importancia académica de tener las herramientas para poder defenderse el día de mañana de cualquier injusticia”.

En ese sentido, el mandatario expresó que “la educación es el futuro, es lo más importante que podemos dejar como legado a las generaciones más chicas y ahora tenemos una enorme oportunidad de amigarnos con las nuevas tecnologías que nos dan la oportunidad de nivelar para arriba”.

El titular del Ejecutivo dedicó un párrafo especial a destacar el trabajo de docentes y auxiliares que “acompañan y están al pie del cañón en circunstancias muy difíciles tanto en la cordillera con los incendios, como en Comodoro con el desplazamiento del cerro Hermitte”.

PERIODO ESPECIAL

Algunos establecimientos del interior provincial presentan un calendario diferente al resto de las escuelas e inician las clases de manera anticipada, ya que el receso invernal es más extenso por las inclemencias del tiempo en la región.

En total, son nueve las instituciones educativas que cuentan con un calendario especial de clases: las escuelas N° 25 de Villa Futalaufquen; 58 de El Colihue; 60 de Ranquil Huao; 69 de Cushamen; 90 de Leleque; 97 de Atilio Viglione; 99 de Costa de Lepá; 717 de Lago Puelo y 740 de Trevelin.

Cabe aclarar que, en el marco de la Emergencia Ígnea declarada por el Ejecutivo Provincial y los incendios forestales que afectan a la región cordillerana, las escuelas 25, ubicada dentro del Parque Nacional Los Alerces, y 58, perteneciente al ejido de Epuyén, mantendrán encuentros de carácter virtual y, más adelante, se evaluará de qué manera continuarán con la actividad escolar.