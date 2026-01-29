Avanza en los plazos previstos el reemplazo del pluvial en Ruta 3

Esta madrugada culminaron los trabajos de colocación del nuevo conducto pluvial sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, entre Juan B. Justo y Ramos Mejía.

La obra de reemplazo del pluvial en la Ruta Nacional N° 3 forma parte del plan integral de mantenimiento y renovación de la infraestructura urbana que impulsa el Municipio, a través de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, con el objetivo de fortalecer los servicios, mejorar la trama vial y garantizar una mejor calidad de vida para los vecinos y quienes transitan diariamente por la ciudad.

Los trabajos comenzaron el sábado por la noche y se desarrollan de forma ininterrumpida, bajo un esquema de trabajo de 24 horas, con el objetivo de culminar los trabajos en un periodo de 15 días.

En ese contexto, este miércoles por la tarde se realizó la colocación del nuevo conducto pluvial que reemplaza a la antigua estructura que presentaba un marcado deterioro y comprometía la estabilidad del sector, haciendo imprescindible su recambio. Los trabajos se extendieron hasta la madrugada de este jueves.

Al respecto, el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, destacó el avance de las tareas y el trabajo coordinado de los equipos en el lugar. “Venimos trabajando desde el sábado por la noche y avanzando a muy buen ritmo, y esta madrugada pudimos completar la colocación del nuevo pluvial”, señaló.

Asimismo, explicó que, durante la ejecución, surgieron algunas contingencias propias de este tipo de intervenciones, al afirmar que “tuvimos algún inconveniente con el agua, pero los equipos lo pudieron remediar rápidamente y cerca de la medianoche se trabajaba en la colocación del último tramo del caño”.

La intervención contempla una serie de tareas complementarias fundamentales para asegurar la durabilidad de la obra, entre las que se incluyen la recuperación y saneamiento del suelo, la reconstrucción de la vereda, la consolidación de la descarga al mar y la posterior restitución del hormigón, acciones que permitirán restablecer la correcta nivelación del terreno y garantizar una circulación segura y fluida en este tramo del Paseo Costero y la Ruta Nacional N° 3.

Los trabajos están a cargo de la empresa LH3, junto a sus contratistas, que aportan personal especializado en seguridad e higiene, operadores de maquinaria, gruistas y operarios.

En paralelo, el Municipio despliega un equipo amplio integrado por la Dirección de Ejecución de Obras Viales, personal de la Subsecretaría de Infraestructura y otras áreas técnicas que acompañan y supervisan cada etapa de la obra.

De manera simultánea al avance de la obra, la Secretaría de Control Urbano y Operativo implementó un esquema especial de ordenamiento del tránsito para garantizar la seguridad vial y el correcto flujo vehicular. El operativo cuenta con la intervención del personal del área de Tránsito municipal, que trabaja activamente en los desvíos sobre Hipólito Yrigoyen, Namuncurá y Necochea, así como en los cruces de la Ruta 3, con el acompañamiento de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.