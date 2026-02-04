Trasladaron el cuerpo del árbitro fallecido y dos continúan en Terapia

El conductor de la Ranger tenía un antecedente fatal: había atropellado y matado a una persona.

El cuerpo de la víctima fatal, Emanuel Leguizamón, de tan solo 24 años, fue llevado a la capital pampeana en una unidad de traslado de una empresa particular que partió desde la ciudad santacruceña al promediar la tarde del martes (foto).

En tanto, los otros tres árbitros de fútbol que sobrevivieron el lunes al impresionante vuelco de una camioneta Ford Ranger en una curva del Cañadón Minerales (Ruta 3), a unos 35 kilómetros al norte de Caleta Olivia, permanecen internados el Hospital Zonal. El cuarteto venía de Río Gallegos tras arbitrar la primera final del Torneo Regional entre Boxing Club y La Amistad de Cipolletti.

El cuadro clínico de uno de ellos, Yazu Muñoz (23), acusó una evolución favorable, por lo cual fue derivado a una sala de internación general del mismo nosocomio. En tanto, Cristian Miguel Rubiano (37) y Diego Matías Pereyra (33) continúan en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Rubiano era el conductor de la camioneta que protagonizó el fatal accidente y pudo saberse que en 2018 afrontó un proceso judicial por atropellar a un peatón causándole la muerte, hecho ocurrido en Santa Rosa.

En tanto, la dirección del Hospital Zonal de Caleta Olivia emitió a media mañana de este miércoles el tercer parte médico oficial, actualizando el cuadro clínico de los heridos. El reporte, que no hace mención específica de nombres, se reproduce a continuación de manera textual.

“El Hospital Zonal de Caleta Olivia informa en relación al siniestro vial ocurrido el 2 de febrero de 2026 sobre la Ruta Nacional N° 3 en la zona de Cañadón Minerales.

“Las personas que permanecen internadas continúan recibiendo atención médica en este centro asistencial.

“Actualmente, dos pacientes permanecen internados en la Unidad de Terapia Intensiva bajo monitoreo permanente y seguimiento clínico estrecho, con evolución acorde a la complejidad de las lesiones sufridas.

“El tercer paciente presenta una evolución favorable y se encuentra en condiciones de continuar su atención en sala general, encontrándose a la espera de disponibilidad de cama según la capacidad operativa del hospital.

“La Dirección del Hospital reitera el acompañamiento a las personas afectadas y a sus familias y agradece el compromiso y profesionalismo de los equipos intervinientes.

“Por respeto a la confidencialidad y a la sensibilidad de la situación, no se brindarán datos personales ni detalles clínicos específicos. Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por los canales oficiales”.

Foto: El Caletense