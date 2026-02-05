Restringen el tránsito en Avenida Yrigoyen

Una falla en la calzada se detectó esta mañana a la altura de Ramos Mejía, en el sector donde se había completado el recambio de la cañería pluvial.

El jefe de Tránsito, Miguel Yefilaf, confirmó este jueves a la mañana la detección de un hundimiento en la calzada sobre la Avenida Yrigoyen, justo en el cruce con la calle Ramos Mejía. El desperfecto se registra en el mismo punto donde recientemente se habían ejecutado y finalizado las obras para la renovación del sistema pluvial.

Ante la falla en la circulación de norte a sur, se dispuso un operativo de seguridad con inspectores en el lugar. Yefilaf solicitó a los conductores acatar las indicaciones y “circular por el carril izquierdo a partir de la calle Namucurá”, manteniendo esa línea hasta superar el cruce afectado, para luego retomar el carril habitual de la mano derecha.

Asimismo, desde el área operativa pidieron extremar las medidas de precaución, reduciendo la velocidad y evitando el uso del celular al pasar por el sector, dado que el tránsito se encuentra restringido por el deterioro en la traza recién intervenida.