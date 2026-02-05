Recambio de luminarias en la Plaza Carlos Gardel

Respuesta del municipio para brindar un contexto seguro a los vecinos. Además de la renovación de las 18 farolas LED, se mejorará la infraestructura del lugar.

Personal de la Subsecretaría de Mantenimiento y Conservación comenzó este jueves con tareas enfocadas a la recuperación de los espacios públicos que son utilizados por los vecinos de los distintos barrios.

En este caso, los trabajos consisten en la renovación del sistema de iluminación de la plaza Carlos Gardel, emplazada en las calles Santa Cruz y Santiago del Estero, en el barrio 9 de Julio. Allí se sustituyeron 18 luminarias LED, a lo que se agregan tareas de limpieza, pintura y mantenimiento general del espacio.

En referencia a los trabajos que se llevan adelante en la mencionada plaza, el subsecretario Mantenimiento y Conservación, Luis Correa, describió que “estamos trabajando en recambio de farolas que tienen una vida útil, y había 18 luminarias que estaban agotadas. Dado que esta plaza viene bastante castigada con el vandalismo, con muchas denuncias de los vecinos, empezamos a cambiar la luminaria para dejarla un poco más segura; creo que va a venir bien debido la oscuridad que tenía el lugar”.

Asimismo, el funcionario agregó que “también vamos a hacer una limpieza general, a mejorar el monumento y el pintado de mobiliario”, al tiempo que subrayó que “a pedido del señor intendente, le estamos metiendo mucho trabajo a todo lo que son los espacios públicos, sobre todo pensando en el tema de la seguridad”.