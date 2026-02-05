Se registran nuevos puntos calientes en un fuego que no cesa

Con el apoyo de numerosos medios aéreos, brigadistas de Chubut y de otros puntos del país continúan combatiendo los incendios forestales.

El Gobierno de Chubut coordina el amplio operativo para controlar los incendios forestales que afectan a distintas áreas de la región cordillerana. En total, cerca de 500 combatientes, 15 medios aéreos, 14 autobombas y 9 camiones cisterna, entre otro equipamiento, se encuentran abocados a las tareas desplegadas en las zonas de Puerto Patriada y Villa Lago Rivadavia.

De acuerdo al informe técnico dado a conocer en las últimas horas por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, los recursos empleados incluyen aviones hidrantes, helicópteros con helibalde, maquinaria pesada (motoniveladoras, topadoras y cargadoras) y 60 camionetas. Se destaca además la colaboración de personal de las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Santa Cruz, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Río Negro.

VILLA LAGO RIVADAVIA

Respecto al incendio denominado “Puerto Café”, iniciado el 9 de diciembre dentro del Parque Nacional Los Alerces, desde el Comando se informó que este jueves el personal se distribuirá en las zonas de Vaca Muerta, Piedras Bayas, Pampa de Sarsa y Villa Lago Rivadavia sobre el foco activo fuera del perímetro.

El objetivo de las tareas es reforzar los trabajos de línea, recorrer fuera del perímetro para detectar puntos calientes y realizar enfriamientos con autobombas, cisternas y medios aéreos.

Este miércoles, entre Villa Lago Rivadavia y Simón Marchand, se registró un punto caliente fuera del perímetro, por lo que los medios aéreos operaron en el lugar para bajar la intensidad del mismo. En general, en el resto de los sectores, se continuaron reforzando los trabajos y realizando recorridos fuera del perímetro para evitar reactivaciones importantes.

Un helicóptero con helibalde perteneciente a la provincia de Río Negro operó en laguna Villarino, el morro y en zona de Goya y puntos calientes en el flanco derecho. En tanto, un helicóptero con helibalde del Servicio Nacional de Manejo del Fuego–Agencia Federal de Emergencia operó en la zona Goya y cabeza del incendio.

PUERTO PATRIADA

Asimismo, la Secretaría de Bosques provincial también mantiene el operativo en la zona conocida como “Primera Cantera” en Puerto Patriada. Durante la tarde de este miércoles, se registraron reactivaciones en la zona de El Coihue, dentro del perímetro, y donde el personal pudo trabajar construyendo líneas y enfriamientos, con equipos de agua sin dificultades.

En tanto, en el sector de El Retamal, se trabajó sobre puntos calientes ubicados en una zona alta y de difícil acceso. El personal trabajó con herramientas manuales para la contención de los focos activos con el apoyo de medios aéreos.

En la zona conocida como “Tinelli”, el personal continúo recorriendo y trabajando en una zona alta con puntos calientes. Se actuó en la construcción de líneas cortafuegos con herramientas manuales y el personal contó con el apoyo de medios aéreos.