Avistaje de ballenas Sei: se formaliza el estudio de impacto ambiental

La iniciativa permitirá evaluar la viabilidad de una nueva propuesta turística sustentable en Comodoro Rivadavia, priorizando la conservación de la especie, el desarrollo responsable del turismo y la diversificación de la matriz productiva local.

En las oficinas de Comodoro Turismo, se llevó a cabo este martes una importante reunión entre el gerente ejecutivo de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, y el científico del CONICET, Mariano Coscarella, para avanzar en el estudio de impacto ambiental sobre el avistaje de la Ballena Sei en el Golfo San Jorge. La formalización del mismo significará un eslabón clave para el futuro del turismo en la región.

El estudio busca evaluar la viabilidad del avistaje de esta especie, siendo un paso fundamental para la aprobación del proyecto por parte del Ministerio de Ambiente y Turismo de la Provincia del Chubut, ya que, de ser aprobado, el avistaje de ballena Sei se convertiría en una nueva atracción turística en la región, generando un impacto positivo en la matriz productiva y turística local.

Al respecto, Carrasco indicó que "fue en el marco de la Feria Internacional de Turismo 2025 (FIT), donde los prestadores turísticos manifestaron la importancia de contar con dicho estudio y solicitaron fondos al secretario de Economía, Fernando Barría, y al viceintendente Maximiliano Sampaoli, con quienes se gestionó el financiamiento y abordaje necesario para lograr que el avistaje de ballena Sei sea una realidad en Comodoro Rivadavia, siempre priorizando la conservación y el desarrollo sustentable de la región".

En relación al estudio, resaltó que “es una parte fundamental para el desarrollo de cualquier producto turístico que tenga interacción con los animales porque mitiga riesgos y nos asegura que los prestadores turísticos que hagan el avistaje en un futuro lo hagan de una manera responsable, sostenible y minimizando el impacto sobre el comportamiento de los animales, de tal forma que el recurso pueda mantenerse en el tiempo”.

A su turno, el investigador del Conicet y del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos, Coscarella, explicó que "lo que estamos haciendo es comenzar la etapa de formalizar técnicamente el estudio de impacto ambiental para evaluar el desarrollo del avistaje de ballena Sei en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. Estos son pasos administrativos que hay que dar junto con evaluaciones técnicas que ya fueron hechas con financiación tanto de los municipios de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y la Provincia del Chubut, siendo actualmente el Ente Comodoro Turismo quien generó la necesidad de que este estudio se presente formalmente para poder posicionar el avistaje como complemento a todo este proceso de haber alcanzado la habilitación de los paseos náuticos con despacho desde la Costanera”, puntualizó Coscarella.

El avistaje de ballena Sei es una oportunidad única para la región, ya que se trata de una especie poco conocida y difícil de encontrar en otras partes del mundo.

"Acá tenemos la posibilidad de que uno sale desde el puerto de Comodoro y a los pocos minutos puede empezar a ver individuos, su época de mayor afluencia se da entre los meses de febrero a junio, por lo cual esperamos contar con dicha habilitación para la próxima temporada 2027", destacó el científico.