Este domingo se concretarán los Pre Carnavales 2026

El próximo domingo, las murgas locales se presentarán, de 17 a 20.30 horas, en el exterior del natatorio de avenida Polonia, como adelanto de lo que serán los carnavales murgueros, a desarrollarse los días 16 y 17 de febrero, espacio en el que compartirán su arte y energía.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, expresó que la actividad “es una antesala que despliega color, música y alegría, palpitando lo que se vivirá en carnavales, con la participación de más de 200 niños y adolescentes que junto a sus familias se preparan a lo largo de todo el año y trabajan arduamente para esta fecha”.

Asimismo, la funcionaria remarcó que “si bien no es un buen momento el que atravesamos como ciudad, es importante acompañar la función social que cumplen las murgas, teniendo en cuenta que representan un espacio de contención y construcción de valores colectivos que se ven reflejados en cada edición de esta fiesta popular”.