Una peña para reforzar la identidad cultural

La Esquina concretó una propuesta pensada para que los jóvenes fortalezcan la identidad cultural mediante el folklore, el baile y la cocina tradicional.

El Centro de Inclusión La Esquina -que depende de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia- llevó adelante en la plaza Carlos Gardel, con los niños y adolescentes que participan habitualmente de las propuestas, una peña folklórica que integró música, baile y comidas típicas.

Cabe resaltar que la institución actúa como un pilar comunitario que ofrece apoyo escolar, talleres de oficios y proyectos científicos, demostrando un compromiso integral con el desarrollo humano y la integración social de los menores en su tiempo libre.

Al respecto, la directora de La Esquina, Adriana Martínez, explicó que esta actividad “fue planteada por una adolescente que asiste a nuestra institución, quien propuso enseñarles a bailar a sus compañeros. Desde nuestro lugar, promovimos esta propuesta y la ampliamos un poco más, sumándole canto y guitarra, además de comidas típicas como choripán y tortas fritas”.

Asimismo, manifestó que “en unas épocas donde el individualismo está demasiado presente, tratamos de fomentar el encuentro, el buen trato hacia el otro, pasarlo bien y disfrutar. La idea es promover estas situaciones de encuentro que nos parecen muy importantes”.

Por su parte, Luis Luengo -coordinador del espacio- afirmó que “la iniciativa surgió desde la planificación con el conjunto del equipo técnico en el marco de las actividades de verano”, al tiempo que puntualizó que la propuesta “comenzó en la segunda semana de enero, con la participación de aproximadamente 40 chicos, divididos en distintos grupos”.

En esa línea, detalló que “los lunes tenemos natación, los martes y los jueves participamos de salidas y caminatas; mientras que los miércoles es un día de peña en donde vivenciamos desde la música y la cocina. En esta última peña, una de las asistentes al programa solicitó transmitir un poco de lo que ella sabe y, de a poco, los chicos se fueron sumando”.

Agregó que La Esquina recibe a los niños y adolescentes durante todo el año, donde “asisten a talleres deportivos, educativos y culturales”, y que “también hay actividades en conjunto con Comodoro Conocimiento. A modo de ejemplo, el año pasado, se ha trabajado mucho con lo que es el incentivo a los productos de mar, pero también participaron de lo que es apoyo escolar y juegos comunitarios, entre otras propuestas”.