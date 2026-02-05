Nueva oportunidad para ingresar al Profesorado de Teatro en Comodoro

Hasta el 17 de febrero permanece abierta la segunda instancia de preinscripción para la carrera docente en teatro que se dicta en el ISFD en Arte Nº 806, con modalidad vespertina y trámite 100% virtual.

Quienes estén interesados en formarse como docentes en el campo del teatro aún cuentan con una nueva posibilidad. El Instituto Superior de Formación Docente en Arte Nº 806 de Comodoro Rivadavia habilitó una segunda instancia de preinscripción al Profesorado de Teatro, que se extenderá hasta el 17 de febrero de 2026.

El trámite se realiza de manera virtual a través del bot DINO del Gobierno del Chubut, disponible en WhatsApp al número 2804603466, lo que permite iniciar el proceso sin necesidad de concurrir de forma presencial.

La carrera tiene una duración de cuatro años y se dicta en turno vespertino. Su propuesta formativa apunta a la construcción de un perfil docente con sólida base pedagógica y artística, capaz de desenvolverse en distintos contextos educativos y socioculturales.

El plan de estudios combina la formación en metodologías de la enseñanza artística con una preparación específica en teatro, centrada tanto en el conocimiento teórico como en la práctica escénica.

Además, la propuesta pone el acento en el compromiso social de la tarea docente, promoviendo una mirada sensible a las realidades diversas del territorio y a la articulación con otras disciplinas del campo artístico.

De este modo, el profesorado busca formar educadores y educadoras que entiendan el teatro no solo como expresión artística, sino también como herramienta pedagógica y cultural al servicio de la comunidad.