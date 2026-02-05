Gran concurrencia a los controles y vacunación para el ingreso escolar

Fue durante una jornada especial en el tráiler de la Secretaría de Salud del municipio, ubicado en la Costanera.

El tráiler de “Salud en tu Barrio”, dependiente de la Secretaria de Salud de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, brindó este jueves otra importante jornada de atención y control sanitario, especialmente en lo que tiene que ver con la revisación y llenado de planillas escolares.

En ese contexto, se registraron 225 prácticas de enfermería que incluyen control de tensión arterial, frecuencia cardíaca, signos vitales y vacunación; 40 controles sanos para completar la planilla de ingreso escolar requerida por el Ministerio de Educación de Chubut, además de 5 atenciones en obstetricia como parte del cronograma semanal que ofrece el tráiler para acercar distintas prestaciones a la comunidad en espacios accesibles y de alta circulación.

imagen

El secretario de Salud, Jorge Espíndola, explicó que “el objetivo de estas jornadas es facilitar el acceso a la atención para las familias que necesitan completar la planilla escolar, en un solo lugar y con diferentes atenciones. Además –remarcó- estamos invitando a la comunidad a que se acerque al tráiler o al Centro de Salud más cercano a su domicilio a completar el calendario de vacunación porque es fundamental mejorar los índices de cobertura”.

Asimismo, Espíndola señaló que el tráiler continuará lo que resta del verano en la Costanera local de manera estratégica “porque es un punto de encuentro para todos los vecinos, tanto de zona norte como sur de la ciudad. Además del control médico, se brinda atención odontológica y electrocardiogramas sin necesidad de orden médica. Todas aquellas prácticas que no se pueden realizar en el dispositivo móvil, son derivadas con turno a nuestros CAPS o a otras instituciones”, subrayó.

Por último, el funcionario reconoció que “estamos atravesando una situación compleja por la falta de profesionales a nivel nacional, especialmente en algunas especialidades como pediatría. Sin embargo, desde el Municipio por decisión política del intendente, seguimos fortaleciendo estos dispositivos en territorio, con profesionales y recursos para acompañar a las familias y facilitar que puedan acceder a controles básicos de salud”.

ATENCION RAPIDA

Quienes asistieron al tráiler destacaron la rapidez y organización de la jornada en el dispositivo móvil para poder completar los estudios requeridos en la planilla escolar.

Julián, vecino del Centro, llevó a su hijo de 8 años “Ayer vinimos a hacer el electrocardiograma para la planilla pre-competitiva de deporte. Es la primera vez que venimos al tráiler y la verdad que la atención es rápida y ayuda mucho a las familias en esta época del año, además de descongestionar el hospital y otros centros de salud”, añadió.

Por su parte, Ana María -vecina del barrio San Cayetano- se acercó con sus hijos de 6 y 13 años y manifestó que “es la segunda vez que venimos al tráiler. Llegamos temprano; vinimos por la planilla de ingreso escolar. La atención fue muy buena y ojalá la sigan implementando”.

CRONOGRAMA

En cuanto a los días que se brindan controles para el llenado de planillas, el tráiler continuará en la Costanera de acuerdo al siguiente cronograma:

• Viernes 06/02 – Certificados bucodentales y vacunación del Calendario Nacional.

• Lunes 09/02- Control sano a partir de los 5 años para llenado de planillas de ANSES y vacunación del Calendario Nacional.

• Miércoles 11/02 – Electrocardiogramas sin necesidad de orden médica y vacunación del Calendario Nacional.

• Jueves 12/02- Control sano a partir de los 5 años para llenado de planillas de ANSES y vacunación del Calendario Nacional.

• Viernes 13/02 - Certificados bucodentales y vacunación del Calendario Nacional.

En simultáneo, se brindarán controles odontológicos para otorgar certificados bucodentales en los siguientes Centros de Salud Municipales:

• Viernes 06/02: CAPS Fracción XIV

• Lunes 09/02: CAPS Presidente Ortiz, Km.5

• Jueves 12/02: CAPS Moure.