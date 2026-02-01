Apertura de tránsito liviano en Ruta 3

Luego de los trabajos que se realizaron en el sector por un cambio de pluvial, este lunes 2 de febrero se reabrirá el tránsito en la avenida Yrigoyen, en el tramo comprendido entre las calles Juan B. Justo y Ramos Mejía.
Se debe aclarar que la medida apunta a liberar el tránsito y estabilizar el sector para posteriormente realizar el asfaltado del tramo intervenido y demás obras complementarias que permitan culminar la totalidad de los trabajos.
Por el momento, el tránsito pesado continuará circulando como estaba contemplado en el plan de trabajo.
Se recomienda circular a baja velocidad.