Apertura de tránsito liviano en Ruta 3

Este lunes, a las 6:00 horas, se abrirá el tránsito liviano en el tramo comprendido entre Juan B. Justo y Ramos Mejía de la Ruta Nacional 3.

Luego de los trabajos que se realizaron en el sector por un cambio de pluvial, este lunes 2 de febrero se reabrirá el tránsito en la avenida Yrigoyen, en el tramo comprendido entre las calles Juan B. Justo y Ramos Mejía.

Se debe aclarar que la medida apunta a liberar el tránsito y estabilizar el sector para posteriormente realizar el asfaltado del tramo intervenido y demás obras complementarias que permitan culminar la totalidad de los trabajos.

Por el momento, el tránsito pesado continuará circulando como estaba contemplado en el plan de trabajo.

Se recomienda circular a baja velocidad.