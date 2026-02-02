Alerta amarilla por lluvias intensas: semana inestable

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por precipitaciones fuertes este lunes, con acumulados que podrían alcanzar los 20 milímetros. El mal tiempo se extendería, con mejoras temporarias y nuevos episodios de lluvia hacia mitad de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para este lunes 2 de febrero, ante la probabilidad de precipitaciones localmente intensas. Según el organismo, se esperan acumulados de entre 10 y 20 milímetros, con posibilidad de ráfagas que podrían superar los 50 km/h en algunos momentos del día.

El pronóstico oficial anticipa también para este lunes una mínima de 16°C y una máxima de 21°C. Durante la mañana se prevén lluvias aisladas, mientras que por la tarde podrían registrarse los fenómenos más significativos, con lluvias fuertes y una probabilidad de precipitación de hasta el 70%. Hacia la noche, las condiciones tenderían a mejorar levemente, con lloviznas y descenso del viento.

El martes 3 de febrero se presentará mayormente nublado, con temperaturas más bajas: 12°C de mínima y 18°C de máxima. Si bien gran parte del día transcurrirá sin lluvias, no se descartan chaparrones durante la noche, acompañados por un aumento del viento del sector noreste y ráfagas moderadas.

En tanto, el miércoles 4 volvería a mostrarse inestable. El SMN pronostica lluvias aisladas tanto en la madrugada y la mañana como hacia la tarde y la noche, con valores térmicos que oscilarán entre los 14°C y los 20°C, y vientos predominantes del noreste y sur.