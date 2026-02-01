Murió una mujer que viajaba de Caleta Olivia a Córdoba

Conducía una camioneta y viajaba junto a su hijo de 24 años. Sucedió a 25 kilómetros de Trelew, sobre Ruta N° 3.

Este domingo al mediodía se registró un fatal accidente en Ruta N° 3, a 25 kilómetros de Trelew. Una mujer que conducía una Toyota Hilux que viajaba acompañada por su hijo de 24 años, perdió la vida en el acto. El joven se encuentra consciente, pero en shock por el terrible hecho. Así lo informa Jornada.

Según se supo, ambos habían partido de Caleta Olivia con destino a la provincia de Córdoba. Personal policial, de Criminalística, bomberos y médicos trabajaron en conjunto desde que ocurrió el accidente, alrededor de las 14 horas.