Un motociclista hospitalizado con traumatismo craneal

El accidente ocurrió el jueves por la tarde sobre calle Huergo. El conductor, de 28 años, perdió el control del rodado y fue trasladado al Hospital Regional.

Un motociclista de 28 años resultó gravemente herido este jueves por la tarde tras sufrir un accidente de tránsito en la zona sur de la ciudad. El hecho se produjo cerca de las 16:15 en calle Huergo al 4800 y, de acuerdo con las primeras actuaciones, no se habría visto involucrado ningún otro vehículo.

La situación fue advertida a través del Centro de Monitoreo, que dio aviso a la policía ante la presencia de una persona accidentada sobre la calzada. Al arribar al lugar, personal de la Comisaría Séptima constató que el joven se encontraba consciente, aunque presentaba un traumatismo craneoencefálico de carácter severo.

Minutos después, una ambulancia del sistema de emergencias acudió al sector y, tras una primera evaluación, el equipo médico resolvió su traslado inmediato al Hospital Regional, donde quedó internado para una atención de mayor complejidad. Las causas del siniestro son materia de investigación.