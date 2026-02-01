Una falla en un caño de impulsión en la Estación de Bombeo Cerro Negro obligó a detener el bombeo y extender la interrupción del suministro en toda la ciudad.

Se extiende el corte de agua en todo Comodoro por una avería

Debido a una avería detectada en un caño de impulsión ubicado en la Estación de Bombeo Cerro Negro, fue necesario detener el bombeo del Sistema Acueductos, lo que obliga a prolongar el corte de agua en toda la ciudad. Así se informó este mediodía desde la SCPL.

Este domingo 1 de febrero, entonces, a partir de las 14:00 horas el suministro permanecerá interrumpido por un período de 12 horas en las zonas Sur y Central. En tanto, el lunes 2 de febrero, desde las 00:00 horas, el corte se extenderá también por 12 horas en la Zona Norte.

Desde el Departamento de Saneamiento se indicó que, durante el desarrollo de las tareas de reparación, se garantizará la provisión de agua a hospitales, clínicas y sanatorios.

Asimismo, con el objetivo de asistir a la comunidad mientras se llevan adelante los trabajos, se habilitaron cargaderos de agua potable en distintos puntos de la ciudad. En la Zona Norte, los vecinos podrán acceder al servicio en la Planta Santa Lucía, ubicada entre el Club Santa Lucía y el Jardín Juana Manso, y en Ciudadela, entre la Ruta Nacional Nº 3 y la Ruta Provincial Nº 39. En la Zona Sur, el cargadero se encuentra en la intersección de la avenida 10 de Noviembre y la calle 714.

Personal operativo continúa trabajando en el lugar para solucionar la falla detectada. Las autoridades de la cooperativa indicaron que se mantendrá informada a la comunidad ante cualquier novedad.