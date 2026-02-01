Falleció el joven arrollado tras un intento de robo

Tenía 26 años y había sido embestido cuando intentaba robar a un motociclista en Quilmes. El hecho ocurrió a plena luz del día, quedó registrado por cámaras de seguridad y es investigado por la Justicia. El cómplice sigue prófugo y la conductora permanece en libertad.

El joven de 26 años que había sido atropellado durante un asalto bajo la modalidad “piraña” murió en las últimas horas en el Hospital Iriarte de Quilmes, como consecuencia de las gravísimas heridas sufridas en el impacto.

El episodio se registró el sábado por la mañana, cerca de las 10:50. Según la reconstrucción del hecho, dos hombres cruzaron de manera repentina la autopista con la intención de interceptar a un motociclista que circulaba entre los vehículos. La maniobra obligó a la víctima a esquivarlos y dejó a uno de los sospechosos expuesto en el carril rápido.

En ese contexto, el joven fue embestido de frente por un Ford Ka negro que circulaba por la traza. La violencia del choque lo hizo volar varios metros antes de caer sobre el asfalto. Su acompañante logró escapar del lugar, mientras que el herido fue asistido por personal del SAME y trasladado de urgencia al hospital con fracturas expuestas y un cuadro crítico.

Pese a los esfuerzos médicos, el fallecimiento fue confirmado horas después de su ingreso. El cómplice del asalto continúa prófugo y es intensamente buscado por la policía.

El automóvil involucrado era conducido por una mujer policía que se desplazaba en su vehículo particular. La oficial se presentó de manera voluntaria ante la comisaría y declaró que el atropello fue accidental, al no poder evitar a los individuos que irrumpieron de forma imprevista en la calzada.

La causa quedó en manos de la UFI N° 5 de Quilmes. La conductora fue notificada inicialmente en una causa por lesiones culposas —carátula que será modificada tras el deceso— sin que se adoptaran medidas restrictivas de su libertad.

En paralelo, el vehículo fue secuestrado para la realización de peritajes accidentológicos y se analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos.