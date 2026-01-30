Lo buscaban por robos y lo atraparon predicando

El acusado, de 27 años y nacionalidad boliviana, estaba prófugo por un violento asalto en Lanús y utilizaba una iglesia de Lavallol como refugio.

Un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional permitió la detención de un hombre de 27 años, de nacionalidad boliviana, que se encontraba prófugo de la Justicia y era intensamente buscado por su presunta participación en una banda dedicada a robos organizados en la zona sur del Conurbano bonaerense. El arresto se concretó en Lomas de Zamora, luego de que se confirmara que el sospechoso se hacía pasar por pastor evangélico para evitar ser detectado por las fuerzas policiales.

La investigación reveló un dato que causó fuerte impacto entre los investigadores: el acusado se desempeñaba como predicador en una iglesia evangélica de la localidad de Llavallol, lugar que habría utilizado como escondite mientras pesaba sobre él una orden de captura. De acuerdo con fuentes del caso, el hombre aprovechaba su rol dentro del templo para moverse con mayor discreción y reducir las sospechas sobre su verdadera identidad.

Según la reconstrucción del expediente, el sospechoso fue señalado como uno de los autores de un robo agravado cometido en abril de 2024 en una vivienda de Valentín Alsina, partido de Lanús. En aquel episodio, habría ingresado junto a un cómplice y, tras amenazar con un arma de fuego a los ocupantes del domicilio, sustrajo una importante suma de dinero, joyas, electrodomésticos y prendas de vestir antes de darse a la fuga.

La causa comenzó bajo la órbita de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pero ante la falta de avances significativos, la Unidad Funcional de Instrucción N° 5, a cargo del fiscal Martín Darío Rodríguez, dispuso el traspaso del caso a la Policía Federal Argentina. Fue entonces cuando intervino la División Búsqueda de Prófugos, que recurrió al análisis de redes sociales y al uso de herramientas de Open Source Intelligence (OSINT) para rastrear los movimientos del acusado.

Con la información recolectada, los agentes montaron un operativo encubierto denominado “Dios paga” en las inmediaciones del templo evangélico de Llavallol. Tras varios días de vigilancia discreta, lograron confirmar la identidad del prófugo y proceder a su detención sin que se produjeran incidentes. El hombre quedó a disposición del Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial de Avellaneda–Lanús, bajo la jurisdicción del juez Agustín Amatriain.

La captura fue celebrada públicamente por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quien se expresó a través de su cuenta en la red social X. “Es boliviano. Se hacía pasar por profeta, pero era ladrón y estaba prófugo por robo agravado”, escribió la funcionaria. Luego agregó una frase contundente: “Predicaba sermones. Hoy escucha sentencias. El que las hace, las paga”, acompañando el mensaje con imágenes del momento del arresto.