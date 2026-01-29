Lo sorprendieron in fraganti dentro de una panadería y terminó detenido

El hecho ocurrió en la mañana de este jueves en el barrio Próspero Palazzo. La policía intervino tras una alerta vecinal y halló al sospechoso con dinero en efectivo y otros elementos del local.

Un hombre de 32 años fue detenido este jueves por la mañana luego de ser sorprendido dentro de una panadería del barrio Próspero Palazzo cuando intentaba cometer un robo.

El procedimiento tuvo lugar en el comercio “De Paula”, situado en la esquina de Juan J. Paso y Cruz del Sur, a partir de un aviso realizado por una mujer que advirtió que la puerta del local se encontraba abierta en un horario inusual. Ante la situación, personal policial acudió de inmediato al lugar.

Al ingresar al establecimiento, los efectivos encontraron al sospechoso oculto en el baño, con varios sobres que contenían dinero en efectivo. Según se informó, al advertir la presencia policial, el hombre arrojó el dinero al suelo. Durante la requisa del local también se halló una computadora guardada dentro de una mochila, en el sector de la cocina.

El propietario del comercio fue notificado del hecho y se aguardaba su llegada para el reconocimiento de los elementos secuestrados. Por disposición de la fiscal de turno el acusado quedó detenido y a disposición de la jueza penal, quien deberá fijar la audiencia de control de detención en las próximas horas.