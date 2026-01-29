Intentó robar en una vivienda del Ceferino y fue detenido

El sospechoso fue interceptado a pocas cuadras del lugar luego de que vecinos alertaran por ruidos durante la madrugada.

Un operativo policial desplegado durante la madrugada de este jueves culminó con la aprehensión de un hombre de 33 años, señalado por un intento de robo en una propiedad del barrio Ceferino. La intervención se produjo luego de que se recibiera un aviso telefónico por movimientos sospechosos en el patio de una vivienda situada sobre la calle Florencio Sánchez.

Personal de la Comisaría Seccional Cuarta acudió al lugar cerca de las 00:30 y, ante la ausencia inmediata del intruso, realizó un rastrillaje preventivo por el sector. Minutos más tarde, los efectivos lograron interceptar al individuo en la esquina con la calle La Cautiva, cuando se alejaba caminando de la zona.

De acuerdo a la información oficial, el hombre habría forzado el acceso a una construcción lindante dentro del mismo terreno y sustraído una amoladora negra de 200 watts, perteneciente a un vecino de 45 años. La herramienta fue recuperada al momento de la detención.

El acusado quedó a disposición de la Justicia imputado por el delito de robo en grado de tentativa. La causa es investigada por la fiscal de turno, con intervención de la Oficina Judicial. Desde la fuerza policial indicaron que en el lugar no se registraron cámaras de seguridad que aporten material fílmico al expediente.