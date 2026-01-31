Desde las 14 horas de este sábado se interrumpe el suministro para recuperar reservas afectadas por el consumo ante las altas temperaturas.

Se adelanta el corte de agua por 24 horas en zonas Sur y Central

El suministro de agua potable será interrumpido este sábado 31 de enero, tal como estaba programado desde noviembre. La novedad es que en vez de ser a las 18, se adelantará y ya desde las 14:00 -y por un lapso de 24 horas- en las zonas Sur y Central de la ciudad no saldrá agua de las canillas.

La medida fue dispuesta por la SCPL con el objetivo de recuperar las reservas del Puesto La Mata, que se vieron disminuidas como consecuencia de las altas temperaturas registradas durante la jornada del viernes.

Desde el Departamento de Saneamiento de la cooperativa se aclaró que este corte retoma el cronograma previsto para la temporada estival, el cual había sido modificado en los últimos días debido a diversas averías en el Sistema Acueductos que obligaron a alterar la distribución del servicio de agua potable.

Ante esta situación, se solicita a los vecinos hacer un uso racional del recurso durante el período de interrupción y hasta tanto se normalice el servicio.

Para más información, se puede consultar el sitio web oficial de la SCPL: www.scpl.coop