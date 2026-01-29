Hombre de 72 años disparó al aire y la Policía le secuestró un arma

El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves tras el llamado de un vecino del barrio 9 de Julio que alertó por detonaciones dentro del predio. El propietario entregó voluntariamente una escopeta cuya documentación se encontraba vencida.

Una intervención policial se desplegó en las primeras horas de este jueves en una vivienda del barrio 9 de Julio, luego de que un vecino denunciara haber escuchado disparos en el interior del lugar. El episodio se registró cerca de las 6 de la mañana en un domicilio ubicado sobre calle Catamarca al 27.

Efectivos de la Comisaría Segunda acudieron al llamado y, al arribar, entrevistaron al propietario de la casa, un hombre de 72 años. Según el parte oficial, el adulto mayor reconoció haber efectuado disparos hacia el interior de su propio domicilio y manifestó estar atravesando un cuadro depresivo, además de señalar que veía personas y sombras.

En ese contexto, el hombre expresó su intención de entregar de manera voluntaria el arma de fuego. Al hacerlo, presentó una Tarjeta de Legítimo Usuario de Uso Civil Condicional que se encontraba vencida desde mayo de 2011, junto con la tarjeta de tenencia correspondiente.

La situación fue puesta en conocimiento de la fiscal de turno, quien dispuso el secuestro del arma, la documentación y los cartuchos aportados, sin ordenar medidas restrictivas contra el propietario ni autorizar el ingreso o la inspección del inmueble, al tratarse de una vivienda particular.

Como resultado del procedimiento, se incautó una escopeta de un solo caño, calibre .410, marca Harrington & Richardson, con numeración visible. El operativo estuvo a cargo del oficial ayudante Miguens, con la colaboración del cabo primero Esteban Fioroni.