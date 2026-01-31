En Zona Norte también cortan el agua por 24 horas

La interrupción del servicio comenzará este domingo a la medianoche y se extenderá por un día.

Debido al elevado consumo de agua registrado en los últimos días como consecuencia de las altas temperaturas, sumado a una avería en el Sistema Acueductos, las reservas del Puesto La Mata se encuentran actualmente en un nivel crítico.

Ante esta situación, el Departamento de Saneamiento de la SCPL informó que este domingo 1 de febrero, desde las 00:00 horas y por un lapso de 24 horas, se interrumpirá el suministro de agua potable en la Zona Norte de la ciudad. La medida tiene como objetivo recuperar y estabilizar las reservas principales del sistema.

Desde el área aclararon que el corte se realiza por fuera del cronograma previamente establecido, debido a “circunstancias excepcionales” que obligaron a su implementación en una fecha distinta a la planificada.

Finalmente, se solicitó a los vecinos hacer un uso racional del servicio durante y después de la interrupción, a fin de colaborar con la normalización del suministro.