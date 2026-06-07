Domingo fresco en Comodoro

La jornada se presentará con nubosidad variable, temperaturas entre 6 y 10 grados y viento leve a moderado del sector sur. El pronóstico anticipa condiciones estables durante todo el día.

El domingo 7 de junio transcurrirá en Comodoro Rivadavia bajo un escenario de estabilidad meteorológica, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche las condiciones pasarán a algo nublado.

La temperatura mínima prevista es de 6 grados durante las primeras horas del día, con una máxima de 10 grados por la tarde. Durante la noche se espera un descenso hasta los 7 grados.

En cuanto al viento, soplará desde el sector sur entre 13 y 22 kilómetros por hora durante la mañana y la tarde. Hacia la noche rotará al norte y disminuirá su intensidad, con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora.

El pronóstico no prevé precipitaciones para ninguna franja horaria de la jornada, con una probabilidad de lluvia del 0% durante todo el domingo.