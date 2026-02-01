Desesperado, Luciano Castro le puso un pasacalles a Siciliani

El actor, acusado de múltiples infidelidades, está dispuesto a recuperar el amor de la protagonista de "Envidiosa".

Cuando parecía que la historia entre Luciano Castro y Griselda Siciliani había quedado archivada en el álbum de los grandes romances del espectáculo argentino, un pasacalle lo dinamitó todo. Literal. Frente a la casa de la actriz apareció un mensaje imposible de ignorar: “Te amo Griselda hasta el final. Te extraño mucho”.

Sí, un pasacalle. A la vieja usanza. Sin ironías, sin metáforas y sin vueltas. Un grito romántico en plena calle, de esos que no se hacen si no hay algo muy fuerte latiendo detrás.

El video fue difundido por LAM, en donde Pepe Ochoa no ocultó su asombro: lo que estaba viendo parecía sacado de una ficción… pero era real. En cuestión de minutos, las redes explotaron con múltiples reacciones. Mensajes como: "La manera en la que yo PERDONARÍA a Luciano Castro despúes del pasacalles", "Qué grasa. Es más difícil perdonar eso que los cuernos, amigo", "Igual no me sorprende, yo siento que Luciano Castro siempre fue esto, pero con Sabrina Rojas estaba medido", se pueden leer en X y otras redes sociales.

Es importante recordar que la relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani llegó a su fin recientemente, confirmándose la ruptura a finales de enero de 2026. Aunque los rumores de infidelidad fueron el detonante inicial, los motivos profundos tienen que ver con el estilo de vida de cada uno.

El conflicto estalló cuando se filtraron audios de Luciano Castro intentando conquistar a una joven española. Lo curioso del caso, que generó muchas burlas en redes sociales, es que el actor hablaba con un marcado acento español en los mensajes. El actor admitió públicamente sentirse "avergonzado" y confesó haber "desilusionado a la persona que más amaba".

El silencio de Griselda Siciliani, tras este gesto desesperado de Castro, lejos de calmar las aguas, avivó el fuego y la especulación. No hubo respuesta pública por el momento, ni like, ni desmentida. Nada. Y en la farándula argentina, cuando no se desmiente, se especula.

Por ahora, lo único claro es que Luciano Castro decidió hablarle a Griselda Siciliani con un pasacalle. Y cuando alguien grita “te amo hasta el final” en plena calle, difícilmente sea solo un recuerdo.