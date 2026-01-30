Flor Vigna contó las amenazas de Luciano Castro antes de separarse

En la antesala del lanzamiento de su nueva canción, La vara está baja, Flor Vigna compartió una imagen acompañada por un texto extenso, cargado de memoria emocional. La foto la muestra con una remera que dice “Guapa sí, tarada no”, una consigna que funcionó como puerta de entrada a un relato más profundo.

En ese descargo, Flor Vigna apuntó directo a situaciones que, según explicó, ocurrieron antes de la separación. Recordó frases que le habrían sido dichas en momentos de crisis y que hoy resignifica con otra perspectiva. “Después de tantas mentiras, manipulación y frases como 'si te vas, me mato' o 'tirate un tiro en el paladar', hay un antes y un después en la confianza”, escribió, sin vueltas, exponiendo el impacto que esas palabras tuvieron en su vida.

Sin acusaciones judiciales ni pedidos explícitos, el relato se centra en cómo ese tipo de dinámicas la atravesaron y dejaron huellas que todavía reconoce. La elección de hablar ahora, según se desprende del mensaje, tiene que ver con un proceso personal y creativo.

Más adelante, Flor Vigna amplió la reflexión y habló de las secuelas que dejan las relaciones tóxicas. “El miedo a volver a amar, el miedo a la traición, se te queda impregnado en el corazón”, confesó, conectando su experiencia personal con sentimientos que muchas personas identifican como propios.

La artista también explicó que su nueva canción nació de ese recorrido interno. “Sanar no es callar y listo. Soltar no tiene que ver con hacerse la superada, sino con mirar lo vivido de frente. Alquimizar el dolor. Transformarlo en aprendizaje”, expresó, marcando una distancia clara entre el silencio y la elaboración consciente de lo vivido.

El cierre de su mensaje fue tan directo como íntimo. “Que lo que dolió se vuelva cicatriz, no para endurecerte, sino para recordarte que nunca más tenés que hacerte tan mal a vos misma”, escribió, dejando en claro que su decisión de hablar no busca reabrir un conflicto, sino cerrar una cuenta pendiente. Esta vez, desde su propia voz.