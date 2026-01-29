Denuncian que Pettinato habría estafado a Charly García

Cuál es la cifra por la que acusan a Roberto Pettinato de estafar a Charly García.

Durante décadas, Roberto Pettinato y Charly García compartieron escenarios, proyectos y una cercanía que siempre despertó curiosidad en el ambiente del rock argentino. Esa historia común, marcada por la admiración mutua y la exposición pública, reapareció en las últimas horas envuelta en un clima muy distinto: el de un presunto conflicto económico de magnitud y un vínculo personal deteriorado.

La polémica se instaló a partir de lo expuesto en un programa de espectáculos, donde se habló de un acuerdo financiero que habría terminado perjudicando seriamente a Charly García. Según esa versión, el saxofonista habría impulsado un proyecto musical que fue presentado como un tributo, pero que con el correr del tiempo se transformó en motivo de reproches y sospechas.

La reconstrucción de los hechos estuvo a cargo de la periodista Fernanda Iglesias, quien vinculó el plano artístico con situaciones personales y económicas. En ese contexto, señaló que Mercedes Iñigo, pareja de García en aquel momento, habría sido clave en el entramado y que incluso se habría aportado dinero para concretar el disco. “Le pidió plata para hacerlo”, afirmó al aire, al describir una relación atravesada por conflictos y manipulación.

El dato que mayor impacto generó fue el monto en discusión. Iglesias sostuvo que la cifra ascendería a varios millones de dólares, un número que sorprendió incluso dentro de un circuito acostumbrado a producciones costosas y acuerdos informales.

El origen del conflicto se remonta a 2020, cuando Pettinato editó Pettinato Plays García, un álbum instrumental con versiones de clásicos de Charly. Parte del trabajo se realizó en Estados Unidos, un detalle que, según se explicó, elevó de manera considerable los gastos. Grabaciones en el exterior, estadías prolongadas en Oregon y una tirada limitada en vinilo —formato caro y poco accesible— habrían sido financiados con fondos aportados por el propio García.

A ese trasfondo económico se sumó un episodio personal que terminó de quebrar la relación. De acuerdo con lo trascendido, Pettinato habría convivido con Mercedes Iñigo, una situación que en el entorno del músico fue interpretada como una traición difícil de perdonar.