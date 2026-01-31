Sorprendido en el techo de una vivienda del Quirno Costa

Un hombre fue detenido tras un operativo policial y quedó alojado en una dependencia hasta la audiencia de control de detención.

Personal de la Comisaría Seccional Cuarta intervino durante la madrugada de este sábado en el barrio Quirno Costa, luego de que se solicitara presencia policial por un hombre que se encontraba sobre el techo de una vivienda ubicada en la calle 10 de Noviembre.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 5:00 horas, cuando los efectivos arribaron al lugar y, con la autorización del propietario del inmueble, ingresaron a la vivienda. Allí procedieron a la aprehensión de Carlos Iván E.

Tras su detención, el individuo fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde permanecería alojado hasta que se llevara a cabo la audiencia de control de detención, conforme lo dispuesto por la Justicia.